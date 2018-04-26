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الوطن

وكيل "صحة الأقصر" يكافئ طبيبين في جولة مفاجئة على المستشفيات

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
وكيل "صحة الأقصر" يكافئ طبيبين في جولة مفاجئة على المستشفيات

وكيل وزارة الصحة بالاقصر

أجرى الدكتور السيد أحمد عبدالجواد مساء أمس الأربعاء، جولة على المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتواجد طاقم الأطباء والتمريض في مواقعهم خلال إجازة عيد تحرير سيناء.

وخلال الجولة قرر وكيل وزارة الصحة مكافأة كل من دكتور طه عبدالعزيز طبيب بمستشفي حميات الأقصر، والدكتورة دنيا حمدي طبيبة بوحدة منشأة العماري، تقديراً لهما على أدائهما المتميز في خدمة المرضى وحسن معاملة المواطنين وجودة الخدمة الصحية المقدمة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر باستمرار الجولات المكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، مشدداً على ضرورة اتباع سياسة الثواب والعقاب ومجازاة المقصرين فى عملهم ومكافأة المجتهدين ضماناً لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى الأقصر بالتزامن مع عمليات التطوير التى تتم بكافة مستشفيات الأقصر.

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