تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، على تخصيص 20 فدانا لصالح إدارة المرور بالمحافظة لإقامة مراكز قيادة آمنة.

وقال العقيد عادل فوزي، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، إنه جري تخصيص 10 أفدنة لكل من مركزي الخارجة والداخلة، على أن تقسم كل مساحة إلى 5 أفدنة، لإقامة مركز قيادة آمنة وهي عبارة عن مدرسة قيادة متخصصة لكافة الأعمار السنية، بينما تخصص الخمسة أفدنة الأخرى، لإقامة مركز للفحص البيئي والفني لجميع أنواع المركبات.

وأضاف عادل أنه جري البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الخطة الاستثمارية المقبلة في العام المالي الجديد 2018-2019، بالتنسيق مع المحافظة والإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.