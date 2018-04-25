ضابط شرطة يكشف تفاصيل إنقاذ 21 طالبا احتجزوا بمحمية وادي دجلة

كشف الرائد إبراهيم شعير، ضابط بقسم شرطة المعادي، تفاصيل إنقاذ 21 طالبا تعرضوا للاحتجاز داخل محمية وادي دجلة، موضحًا أن أحد أولياء الأمور أخطر النجدة باحتجاز مجموعة من الطلاب، وتم تشكيل غرفة عمليات بأوامر من مدير أمن القاهرة.

وأضاف "شعير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أنه تم الانتقال لمكانهم وبصحبتهم أحد الأعراب لاقتصاص الأثر، وصعدوا على الجبل ووصلوا لمكان المحتجزين بعد ساعة.

وأشار إلى أنهم كانوا يرون الأطفال ولم يستطيعوا الوصول إليهم لأن الطريق كان وعر، لافتًا إلى أنهم كانوا مترجلين وقطعوا مسافة 3 كيلو ليتمكنوا من الوصول لهم، وقاموا بإخراج الأطفال بسلام، واحدًا تلو الأخر.