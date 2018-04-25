متحدث "الزراعة": مصر على أعتاب مرحلة "الشح المائي"

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن استراتيجية منع دخول مصر مرحلة الفقر المائي بدأت منذ فترة وضعها وزير الزراعة مع مركز البحوث الزراعية من خلال زراعة أصناف جديدة ليست شرهة للمياه، موضحًا أن هناك أصناف جديدة سيتم زراعتها تتحمل العطش والجفاف.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، على قناة "تن"، أنه سيتم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل غير مستهلكة للمياه وعلى رأسها الأرز، ونعمل على زراعة القمح على المصاطب توفيرًا للمياه.

وتابع: "إحنا داخلين لمرحلة الشح المائي، مع ثبات كمية المياه التي نحصل عليها منذ 1955، ونسعى لطرق زراعة جديدة أيضًا لتقليل استهلاك المياه، وهناك أصناف عدة سنزرعها غير شرهة للمياه، وتتحمل للجفاف، خاصة أنه لدينا تغييرات مناخية معاكسة يجب مواجهتها".