تسجيل الدخول

الوطن

مديرية أمن القاهرة تدفع بسيارات شفط المياه لعدد من المحاور المرورية

منذ 54 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
مديرية أمن القاهرة تدفع بسيارات شفط المياه لعدد من المحاور المرورية

مدير أمن القاهرة يتابع إزالة آثار الأمطار

دفعت مديرية أمن القاهرة، بسيارات وأجهزة الشفط بعدد من المحاور المرورية بالعاصمة في جميع القطاعات الجغرافية، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، للتعامل مع الأمطار، بحسب بيان صادر منذ قليل عن المديرية. 

وتفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، شوارع وميادين العاصمة خاصة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وكذلك الحالة المرورية بعدد من المحاور بالعاصمة، بالإضافة لمدينة القاهرة الجديدة.

ونقل مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تكليفات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لجميع جهات المديرية باستنفار كل الجهود لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها، كما قام رجال المرور بالعمل على تيسير الحركة المرورية والدفع بأوناش مرورية حديثة و مجهزة لرفع السيارات المعطلة نتيجة تساقط الأمطار ومساعدة قائديها على مستوى المدينة.

وتحركت أجهزة المديرية المختلفة وأجهزة محافظة القاهرة، بحسب البيان، منذ بدء هطول كميات كبيرة من الأمطار بعدد من مناطق العاصمة، خاصة مدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الدفع بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات الشفط التي ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار منذ بدايتها.

واختتم البيان، أن "غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن من جميع الأجهزة المعنية بالمديرية وخارجها، تواصل المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معا وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية الملحوظة بالعاصمة وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة".

الطقس السيئ يضرب مصر

ضابط شرطة يكشف تفاصيل إنقاذ 21 طالبا احتجزوا بمحمية وادي دجلة

ضابط شرطة يكشف تفاصيل إنقاذ 21 طالبا احتجزوا بمحمية وادي دجلة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الأمطار: "البلد غرقت في شبر ميه"

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الأمطار: "البلد غرقت في شبر ميه"
السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق
محافظ البحيرة: مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول

محافظ البحيرة: مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول
أحمد موسى: لا بد من محاسبة المسؤولين عن أزمة مياه الأمطار بالتجمع

أحمد موسى: لا بد من محاسبة المسؤولين عن أزمة مياه الأمطار بالتجمع
الدفع بسيارات لسحب مياه الأمطار في طامية بالفيوم

الدفع بسيارات لسحب مياه الأمطار في طامية بالفيوم
"الوزراء" يوجه باستمرار غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة أزمة الطقس

"الوزراء" يوجه باستمرار غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة أزمة الطقس
نائب: لا يصح "إهانة مصر" بسبب كوارث طبيعية تحدث في العالم كله

نائب: لا يصح "إهانة مصر" بسبب كوارث طبيعية تحدث في العالم كله
بالصور| كوميكس تسخر من غرق القاهرة الجديدة: "هنزرع رز في التجمع"

بالصور| كوميكس تسخر من غرق القاهرة الجديدة: "هنزرع رز في التجمع"
الآثار: انسداد مواسير الصرف سبب ارتفاع مياه الأمطار بشارع المعز

الآثار: انسداد مواسير الصرف سبب ارتفاع مياه الأمطار بشارع المعز
الأمطار تتسبب في تكدس مروري على طرق القليوبية

الأمطار تتسبب في تكدس مروري على طرق القليوبية
تعرف على درجات الحرارة غدا في ثالث أيام حالة عدم الاستقرار

تعرف على درجات الحرارة غدا في ثالث أيام حالة عدم الاستقرار
بالصور والفيديو| "كوكب التجمع الخامس" يغرق.. والأرصاد توضح الأسباب

بالصور والفيديو| "كوكب التجمع الخامس" يغرق.. والأرصاد توضح الأسباب
انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة رغم الطقس السيء

انطلاق 206 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة رغم الطقس السيء
"الآثار" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الأمطار

"الآثار" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الأمطار
بالصور| سدود جنوب سيناء تنقذ المحافظة من خطر السيول

بالصور| سدود جنوب سيناء تنقذ المحافظة من خطر السيول
مطار القاهرة: لا تأثير للطقس السيء على حركة الملاحة الجوية

مطار القاهرة: لا تأثير للطقس السيء على حركة الملاحة الجوية
مصر تشهد شتاء في "عز الربيع".. حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية

مصر تشهد شتاء في "عز الربيع".. حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية
"السكة الحديد": حركة تشغيل القطارات لم تتأثر بالطقس السيء

"السكة الحديد": حركة تشغيل القطارات لم تتأثر بالطقس السيء
"البيئة": تعليق أنشطة التخييم بالمحميات لسوء الأحوال الجوية

"البيئة": تعليق أنشطة التخييم بالمحميات لسوء الأحوال الجوية
"البيئة" تناشد المواطنين بالاتصال بالخط الساخن حول مشكلات بالمحميات

"البيئة" تناشد المواطنين بالاتصال بالخط الساخن حول مشكلات بالمحميات
رئيس الرقابة الإدارية يستمع لشهادات أهالي التجمع حول أزمة الأمطار

رئيس الرقابة الإدارية يستمع لشهادات أهالي التجمع حول أزمة الأمطار
«القاهرة الجديدة» تغرق: سيارات تحت الماء و«برك» فى الشوارع

«القاهرة الجديدة» تغرق: سيارات تحت الماء و«برك» فى الشوارع
«الكومباوندات» تحت رحمة مياه الأمطار.. وسكانها: «كسحنا الميه والطين بالجرادل»

«الكومباوندات» تحت رحمة مياه الأمطار.. وسكانها: «كسحنا الميه والطين بالجرادل»
حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً
أحمد موسى عن أزمة الأمطار: نظام الشفط في القاهرة الجديدة فاشل

أحمد موسى عن أزمة الأمطار: نظام الشفط في القاهرة الجديدة فاشل
رحلة مدرسية تحولت لمغامرة.. والشرطة أنقذت الطلاب من الموت فى «محمية دجلة»

رحلة مدرسية تحولت لمغامرة.. والشرطة أنقذت الطلاب من الموت فى «محمية دجلة»
الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»
"الأرصاد" تحذر المواطنين من الأنفاق والمنحدرات: الأمطار فاجئت الجميع

"الأرصاد" تحذر المواطنين من الأنفاق والمنحدرات: الأمطار فاجئت الجميع
رئيس الوزراء يوجه المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد بسبب الأمطار

رئيس الوزراء يوجه المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد بسبب الأمطار
"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار غدا

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار غدا
جهاز مدينة العبور يحاول السيطرة على تجمعات مياه الأمطار الغزيرة

جهاز مدينة العبور يحاول السيطرة على تجمعات مياه الأمطار الغزيرة
"الأرصاد": موجة الطقس السيىء تنتهي الجمعة

"الأرصاد": موجة الطقس السيىء تنتهي الجمعة
"معلومات الوزراء" ينشر فيديو سحب مياه الأمطار من شوارع التجمع الخامس

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو سحب مياه الأمطار من شوارع التجمع الخامس
نصائح مهمة لسلامتك أثناء قيادة سيارتك بأمان أثناء هطول الأمطار

نصائح مهمة لسلامتك أثناء قيادة سيارتك بأمان أثناء هطول الأمطار
"نظافة الجيزة" تواصل إزالة آثار الأمطار بالشوارع

"نظافة الجيزة" تواصل إزالة آثار الأمطار بالشوارع
برق ورعد وأمطار غزيرة على القاهرة الكبرى

برق ورعد وأمطار غزيرة على القاهرة الكبرى
بالصور| سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق بمنطقة عيون موسي

بالصور| سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق بمنطقة عيون موسي
رئيس "الأحرار": الأمطار جرس إنذار لإهمال بعض الوزراء والمحافظين

رئيس "الأحرار": الأمطار جرس إنذار لإهمال بعض الوزراء والمحافظين
الأمطار تصيب مخزون "بنك الطعام" بالتجمع.. والأهالي تتوجه للمساعدة

الأمطار تصيب مخزون "بنك الطعام" بالتجمع.. والأهالي تتوجه للمساعدة
مدير سابق لسوق العبور: الأمطار قد تؤدي لمزيد من الخسائر للتجار

مدير سابق لسوق العبور: الأمطار قد تؤدي لمزيد من الخسائر للتجار
الأمطار تتسبب بإغلاق المحلات في بني سويف.. والمحافظة تشكل غرفة عمليات

الأمطار تتسبب بإغلاق المحلات في بني سويف.. والمحافظة تشكل غرفة عمليات
"غرق سيارات وسقوط أسقف".. هكذا قضى سكان التجمع ليلة سقوط الأمطار

"غرق سيارات وسقوط أسقف".. هكذا قضى سكان التجمع ليلة سقوط الأمطار
"الأرصاد": استمرار التقلبات حتى الغد.. وعلى الصيادين تجنب النزول للبحر

"الأرصاد": استمرار التقلبات حتى الغد.. وعلى الصيادين تجنب النزول للبحر
بالتفاصيل| أماكن تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة

بالتفاصيل| أماكن تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة
الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والوجه البحري.. وسيول في سيناء اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والوجه البحري.. وسيول في سيناء اليوم
عاجل| سقوط أمطار على الجيزة

عاجل| سقوط أمطار على الجيزة
الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
أمطار رعدية ورياح ترابية في الفيوم

أمطار رعدية ورياح ترابية في الفيوم
بالفيديو والصور| فوضى في "التسعين" بالتجمع بسبب الأمطار

بالفيديو والصور| فوضى في "التسعين" بالتجمع بسبب الأمطار
محافظ الجيزة يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار

محافظ الجيزة يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار
"نظافة الجيزة" تدفع بـ6 سيارات شفط لإزالة آثار الأمطار بالشوارع

"نظافة الجيزة" تدفع بـ6 سيارات شفط لإزالة آثار الأمطار بالشوارع
"الأرصاد": استمرار تقلبات الجو والأمطار الغزيرة حتى الخميس المقبل

"الأرصاد": استمرار تقلبات الجو والأمطار الغزيرة حتى الخميس المقبل
"الأرصاد": الطقس غير مستقر غدا.. أمطار وسيول ورعد ورياح وأتربة

"الأرصاد": الطقس غير مستقر غدا.. أمطار وسيول ورعد ورياح وأتربة
"الأرصاد": طقس معتدل على الوجه البحري وتوقعات بحالة من عدم الاستقرار

"الأرصاد": طقس معتدل على الوجه البحري وتوقعات بحالة من عدم الاستقرار
"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء

"الأرصاد": ذروة التقلبات الجوية الأربعاء.. وسيول محتملة على سيناء
"الأرصاد" تحذر من أمطار تصل حد السيول.. وخبير بيئي: المناخ يتغير سريعا

"الأرصاد" تحذر من أمطار تصل حد السيول.. وخبير بيئي: المناخ يتغير سريعا

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل