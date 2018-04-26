مديرية أمن القاهرة تدفع بسيارات شفط المياه لعدد من المحاور المرورية

دفعت مديرية أمن القاهرة، بسيارات وأجهزة الشفط بعدد من المحاور المرورية بالعاصمة في جميع القطاعات الجغرافية، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، للتعامل مع الأمطار، بحسب بيان صادر منذ قليل عن المديرية.

وتفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، شوارع وميادين العاصمة خاصة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وكذلك الحالة المرورية بعدد من المحاور بالعاصمة، بالإضافة لمدينة القاهرة الجديدة.

ونقل مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تكليفات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لجميع جهات المديرية باستنفار كل الجهود لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها، كما قام رجال المرور بالعمل على تيسير الحركة المرورية والدفع بأوناش مرورية حديثة و مجهزة لرفع السيارات المعطلة نتيجة تساقط الأمطار ومساعدة قائديها على مستوى المدينة.

وتحركت أجهزة المديرية المختلفة وأجهزة محافظة القاهرة، بحسب البيان، منذ بدء هطول كميات كبيرة من الأمطار بعدد من مناطق العاصمة، خاصة مدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الدفع بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات الشفط التي ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار منذ بدايتها.

واختتم البيان، أن "غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن من جميع الأجهزة المعنية بالمديرية وخارجها، تواصل المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معا وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية الملحوظة بالعاصمة وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة".