"الوزراء": لم نتوقع المناطق الغارقة.. وأداء سيارات الشفط كان جيدا

علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة غرق شوارع القاهرة الجديدة في مياه الأمطار، قائلا إن سوء الأحوال الجوية وكثافة الأمطار كانت غير متوقعة، مشيرا إلى أن الطقس السيء له موسم تستعد له المحافظات مسبقا.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصري، مع الإعلامية رشا نبيل، أن الأمطار أوقفت عمل المحطات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس، ورغم ذلك كان أداء سيارات رفع المياه من الشوارع جيد للغاية.

وتابع: "لم نتوقع الأماكن التي تواجه الغرق، لأن الأمر غير متوقع بسبب تغير الأحوال المناخية".