ريم سامي: فضلت أن تكون بدايتي في التمثيل بعيدة عن شقيقي

حلت الفنانة الشابة "ريم سامي" ضيفة في برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن علي قناة "On E".

وصرحت "ريم" خلال الحلقة أن مسلسل "الحب فرصة أخيرة" هو التجربة الأولى لها في التمثيل، على الرغم من أنها شقيقة المخرج محمد سامي إلا أنها فضلت أن تكون بدايتها بعيدًا عنه، مشيرًا إلى أنه شجعها على تجسيد دورها في العمل.

وكشفت أنها خضعت لأختبارات المخرجه منال الصيفي لـ تكون ضمن فنانات العمل، وموضحة أن أصرت علي تقديم شخصية "مني" رغم أنها بعيده كل البعد شخصيتها الحقيقة.

وتقدم "ريم" من خلال المسلسل شخصية منى وهي فتاة شعبية من بولاق ولكنها ذكية وحصلت على مجموع كبير وتريد اللحاق بجامعة محترمة، ويعد شخصية مني كما قالت ريم من الأدوار الصعبة في العمل، ولذلك حصلت علي تدريب مركز في ستوديو الممثل مع مروة جبريل.

وتدور أحداث العمل حول محمود وليلي يتقابلان من خلال العمل والذي يقرب بينهما بشدة، فيقع كل منهما في حب الاخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرا، فكل منهما ملتزمان بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص اخرين في حياتهما، لذلك تظهر العديد من العقبات امام هذا الحب، بالاضافة الي وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عنةفرصة لتلك الحالة التي يتمني ان يعيش فيها الجميع.

المسلسل بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، مراد مكرم ، هبه الاباصيري ،هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق،أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.