تسجيل الدخول

الوطن

ريم سامي: فضلت أن تكون بدايتي في التمثيل بعيدة عن شقيقي

منذ 49 دقيقة
كتب: الوطن
ريم سامي: فضلت أن تكون بدايتي في التمثيل بعيدة عن شقيقي

ريم سامي

حلت الفنانة الشابة "ريم سامي" ضيفة في برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن علي قناة "On E".

وصرحت "ريم" خلال الحلقة أن مسلسل "الحب فرصة أخيرة" هو التجربة الأولى لها في التمثيل، على الرغم من أنها شقيقة المخرج محمد سامي إلا أنها فضلت أن تكون بدايتها بعيدًا عنه، مشيرًا إلى أنه شجعها على تجسيد دورها في العمل.

وكشفت أنها خضعت لأختبارات المخرجه منال الصيفي لـ تكون ضمن فنانات العمل، وموضحة أن أصرت علي تقديم شخصية "مني" رغم أنها بعيده كل البعد شخصيتها الحقيقة.

وتقدم "ريم" من خلال المسلسل شخصية منى وهي فتاة شعبية من بولاق ولكنها ذكية وحصلت على مجموع كبير وتريد اللحاق بجامعة محترمة، ويعد شخصية مني كما قالت ريم من الأدوار الصعبة في العمل، ولذلك حصلت علي تدريب مركز في ستوديو الممثل مع مروة جبريل.

وتدور أحداث العمل حول محمود وليلي يتقابلان من خلال العمل والذي يقرب بينهما بشدة، فيقع كل منهما في حب الاخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرا، فكل منهما ملتزمان بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص اخرين في حياتهما، لذلك تظهر العديد من العقبات امام هذا الحب، بالاضافة الي وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عنةفرصة لتلك الحالة التي يتمني ان يعيش فيها الجميع.

المسلسل بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، مراد مكرم ، هبه الاباصيري ،هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق،أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.

أخبار متعلقة

يحيى قدري: لا يوجد عائق قانوني يمنع أحمد شفيق من مباشرة حقوقه السياسية

يحيى قدري: لا يوجد عائق قانوني يمنع أحمد شفيق من مباشرة حقوقه السياسية
بالفيديو| أحمد عيد: اتمنى التمثيل أمام يحيى الفخراني

بالفيديو| أحمد عيد: اتمنى التمثيل أمام يحيى الفخراني
مكرم محمد أحمد لـ يحيى قلاش بعد الخسارة: مع السلامة

مكرم محمد أحمد لـ يحيى قلاش بعد الخسارة: مع السلامة
أحمد يحيى مدرب رقص في "للحب فرصة أخيرة"

أحمد يحيى مدرب رقص في "للحب فرصة أخيرة"

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل