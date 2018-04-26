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الوطن

عرض "جدع النار" يخطف الأنظار في مهرجان المسرح لشباب الجنوب

منذ 54 دقيقة
كتب: خالد فرج
عرض "جدع النار" يخطف الأنظار في مهرجان المسرح لشباب الجنوب

العرض السوداني "جدع النار"

استطاع العرض السوداني "جدع النار"  المشارك في المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، خطف أنظار الجمهور السوداني المتابع لفعاليات المهرجان المقامة في الفترة من 23 إلى 28 أبريل 2018، وجذب الجمهور للرقص على الموسيقى.

العرض بطولة ميساء محمد، ليلى أبوزيد، علياء عمر، عبدالجليل موسى، سلمى عبدالله، حسن صديق، البشري محمد، ياسمين عثمان، هاجر موسى، وإخراج ازدهار محمد.

كما عرض فى البداية العرض المسرحي "ليلة البدر" لفرقة خربشة المسرحية بسوهاج والذى يدور فى اطار طقسى صوفى عن بعض العادات والتقاليد الخاطئة المتبعة في قرى صعيد مصر، وبطولة محمود أحمد، بيتر جمال، أحمد عبدالباسط، محمد هشام محمد، محمد لطفي، أحمد محمد، محمد أحمد، الشيماء حسني، نيرة خالد، غادة صالح سينوغرافيا  فاطمة أبوالحمد، وتأليف وإخراج مصطفى إبراهيم.

يذكر أن العرض حصل على دعم إنتاج من الدورة الثانية للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب بدعم من مؤسسة مصر الخير.

المهرجان يقام برعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حراء للمقاولات وجامعة اسوان ومحافظة اسوان.

وفى قصر ثقافة كوم امبو اقيم العرض زعف النخيل لفرقة الواحة بالوادى الجديد والذى عرض امس امام لجنة التحكيم بقصر ثقافة اسوان وكذلك عرض ندية الذى اقيم على مسرح حسن فخر الدين بكوم امبو.

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