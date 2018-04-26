حرائق وصعق وكوارث طرق.. حوادث صاحبت موجات الطقس السيئ في مصر

تشهد مصر منذ الأمس موجةً من الطقس السيئ، المتبوع بسقوط السيول على أنحاء متفرقة من البلاد، ونشاط لظاهرتي البرق والرعد، الأمر الذي صاحبه وقوع حوادث عديدة، بين حوادث طرق وصعق كهربائي ونشوب حرائق متفرقة، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي.

في كفر الشيخ، شب حريق بمصنع أحمد إمام شلبي للغزل بمدينة فوة، والتهمت النيران محتويات المصنع، وتأثر مصنعان آخران، وأصيب عاملان بحالة اختناق وتم إسعافهما، كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمنزل، مما أدى إلى تفحم محتويات الشقة.

وفي الشرقية، تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، من السيطرة على حريق نشب بشونة قش بمركز أولاد صقر، كما تم السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة السلام بالقاهرة وانتقلت سيارات الإطفاء وأخمدت النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، كما نشب حريق بمنزل في قرية كرم عمران التابعة لمركز قنا، وامتد ليصل إلى حوش مواشي مجاور للمنزل، دون وقوع إصابات، فيما أسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس المواشي.

حوادث الطرق كانت حاضرة أيضا بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، إثر تصادم سيارتي نقل كانتا تحملان أشخاصا بطريق "نكلا - المتحدة" في منشأة القناطر، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

وفي المنوفية أيضا، أصيب عامل بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية شما التابعة لمركز أشمون، كما أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفشن دلهانس الزراعي جنوب محافظة بني سويف.

لم تمر موجة الطقس السيئ دون حوادث صعق كهربائي، حيث لقي شاب مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي بالبدرشين، كما أصيبت سيدتان، إثر تعرضهما للصعق بسبب الأمطار بشارع شافعي المتفرع من شارع صلاح سالم بوسط مدينة بني سويف، ولقيت طفلة عمرها 8 أعوام مصرعها عقب تعرضها للصعق الكهربائي بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم خلال إحدى الحفلات الغنائية بالمنتجع.