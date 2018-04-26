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الوطن

برلماني عن أزمة الأمطار بالقاهرة الجديدة: "مينفعش أسب البلد"

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلماني عن أزمة الأمطار بالقاهرة الجديدة: "مينفعش أسب البلد"

السجيني

استنكر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ردود أفعال المواطنين على مواقع السوشيال ميديا بسبب سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق وغرق منطقة القاهرة الجديدة، موضحًا أن كل دول العالم يحدث بها كوارث وسيول.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي تامر أمين، أن البعض استغل الأمطار الغزيرة التي تساقطت على القاهرة وتصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "مش معنى إني عندي كارثة، أروح مصور فيديوهات وأسب البلد".

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