"الفلاحين": السيسي حمل روحه على كفه لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب

قال عادل زيدان أمين اللجنة الاقتصادية بالنقابة العامة للفلاحين، إن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام احتفالين، فعيد سيناء عيدين، عيد تحريرها وعيد تطهيرها، موضحًا أن السيسي أبى ورفض أن يُهدد الشعب المصري من قبل الإرهابيين وجماعة الإخوان وحمل روحه على كفه وعمل على تطهير سيناء من البؤر الإرهابية.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيزرع المليون"، على قناة "الصحة والجمال"، أن الجيش المصري كان وما زال ضمان الحياة المستقرة والكريمة للشعب، مشددًا على ضرورة الفخر بكل جنود سيناء "كل جندي في سيناء المفروض ميكونش أقل من اللاعب المصري العظيم محمد صلاح في الفخر".