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الوطن

"مباحث سوهاج" تضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

منذ 4 دقيقة
كتب: خالد الغويط
"مباحث سوهاج" تضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

مدير أمن سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على 10 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في منطقة غرب طهطا، وذلك في أثناء تنفيذ حملة أمنية لضبط عامل محكوم عليه بالسجن في قضية مخدرات.

وذكر بيان أمني، أن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد أن في أثناء استهداف وحدة مباحث مركز جهينة والقوة المرافقة منزل المحكوم عليه "مصطفى ر.ا.ع" (24 عاما - عامل - مقيم ناحية مشروع غرب طهطا دائرة المركز) والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 7786 جنايات كرموز - الإسكندرية لسنة 2016 "مخدرات" بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وتبين عدم تواجده وضبط مجموعة من الأشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب بحوش المنزل بحثاً عن الآثار وتبين أنهم كل من "محمد م.ع" (43 عاما - عامل) و9 آخرين بينهم والدة صاحب المنزل، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بعمق 20 مترا وبقطر 4 أمتار تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبحسب البيان اعترف المقبوض عليهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، تم إخطار هيئة الآثار لاتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1201 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.

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