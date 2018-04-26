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الوطن

الأحد.. انطلاق قافلة للكشف عن أورام الثدي بمستشفى شرم الشيخ

منذ 48 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
الأحد.. انطلاق قافلة للكشف عن أورام الثدي بمستشفى شرم الشيخ

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه من المقرر أن تنطلق قافلة مجانية للكشف عن أورام الثدي يوم الأحد المقبل، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدا أن إجراءات الكشف جميع الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف أبو هاشم، عبر بيان صحفي، أن مديرية الصحة وقَّعت اتفاقا مع مستشفى بهية لأمراض الثدي لتنظيم قوافل طبية بجنوب سيناء لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة الخاصة بأورام الثدي بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة تضم أحدث الأجهزة الطبية الخاصة بفحص الثدي وإجراء الأشعة.

وناشد جميع السيدات بمدينة شرم الشيخ والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها بضرورة الاستفادة من القافلة، مؤكدا ضرورة إجراء هذه الفحوص كل 6 أشهر للاطمئنان على عدم إصابة السيدات بأي أورام.

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