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الوطن

ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 956 راكبا خلال يومين

منذ 7 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 956 راكبا خلال يومين

صورة ارشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع شهد على مدار يومين وصول وسفر 956 راكبا منهم 88 معتمرا وتداول 104 شاحنات.

وأضاف ملاك، في بيان اليوم، أن الميناء يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 311 راكبا منهم 43 معتمرا وباص عمرة و11 برادا و11 تريلا وسيارة.

وتابع: بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين أيلة وبريدج على متنهما 346 راكبا و16 برادا و19 تريلا وسيارتين وباصي جيت فيما غادرت 3 سفن وهي سينا، آيلة، بريدج وعلى متنها 299 راكبا منهم 45 معتمرا وباص عمرة و20 برادا و27 تريلا وباصي جيت.

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