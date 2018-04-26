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الوطن

محمود ياسين وأحمد مظهر وعبدالوارث عسر في لقاءات نادرة على "صوت العرب"

منذ 33 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
محمود ياسين وأحمد مظهر وعبدالوارث عسر في لقاءات نادرة على "صوت العرب"

أحمد مظهر

يذيع برنامج "صندوق الدنيا"، عصر اليوم، على إذاعة "صوت العرب"، حوارات نادرة للفنانين محمود ياسين وأحمد مظهر وعبدالوارث عسر، عرضت من خلال برامج الإذاعة المصرية.

ويذاع جزء من برنامج "مكتبة أهل الفن"، الذي تقدمه الإعلامية سهير توفيق وتحاور الفنان محمود ياسين، ويذاع أيضا جزء من برنامج "هي في حياتي" مع إيناس جوهر ومفيد فوزي الفنان الراحل أحمد مظهر.

كما يذاع جزء من برنامج "والله زمان"، الذي كان يقدمه الإذاعي الراحل وجدي الحكيم وحوار مع الفنان الكبير عبدالوارث عسر.

يذكر أن برنامج "صندوق الدنيا" يذاع الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 2.45 ظهرا، من تقديم هالة يوسف وإخراج سعدية حسين.

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