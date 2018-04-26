بالصور| هنيدي ينشر أفضل تقليد لبوستر مسلسله "أرض النفاق"

أطلق الفنان محمد هنيدى مسابقة لأفضل شخص يستطيع تقليده في الصورة الموجودة على بوستر مسلسل "أرض النفاق"، المقرر عرضه بعد عدة أيام في رمضان.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم على "فيس بوك" مجموعة من الافيشات بعد أن استجاب عدد من الجمهور، وعلق عليها: "المجموعة التانية من مسابقة تقليد بوستر أرض النفاق.. صوتوا لأكتر متسابق عجبكوا عشان يتأهل للمرحلة النهائية واللي عايز يشترك يتصور ويبعت في التعليقات".

يذكر أن هنيدي طلب من جمهوره ومتابعيه أن يصوروا أنفسهم بصورة مماثلة لبوستر المسلسل، ونشرها على صفحته، وسوف يختار أفضل صورتين ليدعو أصحابهم لحضور تصوير مشهد في المسلسل والتصوير معه.