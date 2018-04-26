عودة مياه الشرب إلى إيتاي البارود بعد انقطاعها أكثر من 12 ساعة

أعلن المحاسب إبراهيم صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود في البحيرة، عن إعادة تشغيل محطة مياه الشرب والصرف الصحي بشرق المدينة، بعد توقفها عن العمل منذ مساء أمس، بسبب عطل في محول الكهرباء الخاص بالمحطة، ما تسبب في توقف المحطة وانقطاع المياه عن منازل منطقة شرق المدينة.

وقال "صالح"، إن فنيين من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أصلحوا العطل في محول محطة المياه، لتعود المحطة إلى العمل من جديد، وبدأ بالفعل إعادة ضخ مياه الشرب إلى منازل منطقة شرق المدينة منذ قليل.

وكانت منطقة شرق مدينة إيتاي البارود، شهدت انقطاع مياه الشرب لأكثر من 12 ساعة متصلة، بسبب حدوث عطل بمحول محطة مياه شرق المدينة، ما أدى إلى توقف المحطة عن العمل.