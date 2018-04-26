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الوطن

مصطفى خاطر ينشر البوستر الدعائي لمسلسله "ربع رومي"

منذ 24 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مصطفى خاطر ينشر البوستر الدعائي لمسلسله "ربع رومي"

بوستر مسلسل "ربع رومى"

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "ربع رومي"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر مصطفى على البوستر مع باقي أبطال العمل منهم الفنان بيومي فؤاد، محمد سلام، إداورد، وغيرهم من الأبطال، سوف يعرض على شبكة قنوات الحياة في رمضان المقبل.

وكانت الشركة المنتجة طرحت البرومو الدعائي للمسلسل منذ أيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق البرومو نسبة مشاهدة عالية في وقت قليل.

"ربع رومي" بطولة مصطفى خاطر، إدوارد، بيومي فؤاد، والنجمة هالة فاخر، إضافة إلى ميرنا جميل، أحمد زاهر، وإنتاج تامر مرسي.

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