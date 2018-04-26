محسن عادل: البورصة تحقق إنجازا غير مسبوقا بفضل الإصلاح الاقتصادي

اعتبر محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن ما وصل إليه رأس المال أمس "إنجاز غير مسبوق في تعاملات البورصة"، مرجعا ذلك إلى "الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس بشكل تلقائي على نظرة وتعاملات المستثمرين المصرين أو العرب أو الجانب في البورصة المصرية، إضافة إلى زيادة حجم تعاملات المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب".

وقال عادل، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه التعاملات التاريخية كانت متوقعة منذ الإعلان عن خطة الطروحات الحكومية والتي يجري تنفيذها في البورصة، متوقعا استمرار وتيرة ارتفاعات البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إدارة البورصة تستهدف إجراء بعض التعديلات في منظومة التداول ليصبح أسهل وأكثر كفاءة.

وأكد أن الإشادات الدولية من قيادات صندوق النقد والبنك الدوليين أيضا للاقتصاد المصري، خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، وتحقيق معدلات نمو أكثر من 5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، انعكست على أداء البورصة على مستوى التداولات والإقبال على القيد والطرح وأيضا رأس المال السوقي.

وشهدت تعاملات البورصة أمس تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوز رأسمال المال السوقي حاجز التريليون جنيه، وهو مستوى تاريخي تشهد سوق المال يحدث لأول مرة.

ويمثل رأس المال السوقي مجموع القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق الماليه، ويتأثر ارتفاعا أو انخفاضا بارتفاع أو انخفاض سعر الأسهم في السوق.