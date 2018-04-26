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الوطن

بحضور وزير التعليم العالي.. ندوة "سيناء تنتصر" في "الهناجر" الإثنين

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
بحضور وزير التعليم العالي.. ندوة "سيناء تنتصر" في "الهناجر" الإثنين

الدكتور خالد عبد الغفار

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي، الإثنين المقبل، ندوة بعنوان "سيناء تنتصر من جديد"، في الساعة السابعة مساء بمركز الهناجر للفنون دار الأوبرا، برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان القدير محمد دسوقي رئيس مركز الهناجر للفنون.

وضيوف الملتقى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، ورئيس مجلس إدارة جامعة سيناء الدكتور حسن راتب، واللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبدالستار، وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد.

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