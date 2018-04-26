"إيني" ملتزمة بالتنقيب عن الغاز في قبرص رغم موقف تركيا

أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"، الأربعاء، أنها ملتزمة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه قبالة قبرص، رغم جهود تركيا لوقف تلك العمليات.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، كلوديو ديسكالزي لصحفيين، عقب اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس: "حتى الآن استثمرنا نحو 700 مليون يورو (850 مليون دولار) في قبرص، وهذا يعني أننا ملتزمون بشكل كبير تجاه هذا البلد".

وأضاف: "الشركة ملتزمة التنقيب عن النفط في جميع الحقول قبالة قبرص، التي لدى الشركة تراخيص بشأنها".

وكانت سفن حربية تركية منعت سفينة تابعة لشركة "إيني"، في فبراير الماضي، من القيام بأعمال تنقيب قبالة شواطىء قبرص، ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

وردا على سؤال حول الخطوات التالية، قال ديسكالزي: "بلوك 3 (المكان الذي حدد فيه احتمال وجود الغاز) موجود، ولن يتحرك، ولا توجد أي مشكلة".

وحول إمكانية أن توقف تركيا عمل الشركة مرة أخرى، قال: "علينا أن نحاول مرارا حتى ننجح، لا أريد أن أتخلى عن مبلغ الـ700 مليون دولار".

وقال وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتريبيس، إن "إيني أحد أهم شركائنا في المنطقة الاقتصادية الحصرية في قبرص، بالنظر إلى عدد التراخيص التي لديها".

وأضاف، أنه يتم حاليا مناقشة مسألة عملية التنقيب التالية قبالة قبرص.