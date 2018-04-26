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الوطن

التحالف العربي يقصف 4 محافظات يمنية بـ17 غارة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
التحالف العربي يقصف 4 محافظات يمنية بـ17 غارة

اليمن

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية 17 غارة على محافظات حجة وتعز والحديدة ولحج في اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "طيران التحالف العربي قصف، اليوم الخميس، محافظة حجة شمال غربي اليمن بـ 6 غارات على مديريات حرض وعبس وميدي".

وأضاف أن "التحالف جدد قصفه الجوي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بـ 5 غارات على الجهة الجنوبية لمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع"، مشيراً إلى "تعرض محافظة الحديدة غرب اليمن إلى 3 غارات للتحالف، غارتان شرق منطقة قطابة في مديرية الخوخة، وغارة أخرى على الجهة الشرقية من مديرية حيس".

ولفت إلى أن "طيران التحالف عاود قصف محافظة لحج جنوبي اليمن، بـ 3 غارات استهدفت قرية حمالة في منطقة كرش التابعة إدارياً لمديرية القبيطة".

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ إعلانه بدء عملياته العسكرية في اليمن في 26 مارس 2015، لاستعادة سيطرته على البلاد من الحوثيين.

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