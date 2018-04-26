رئيس الوزراء: نعتذر للمواطنين على الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس تطرق للمناطق اللوجستية وأهدافها لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات بجانب الاستعدادات لشهر رمضان والمعارض التي ستقام بما يتناسب مع مساحة وعدد سكان المحافظات، موضحا أن معارض أهلا رمضان ستمتد حتى نهاية شهر مايو القادم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمطار كانت غزيرة وفي فترة زمنية محدودة، مضيفا: "نعتذر للمواطنين على الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية خاصة ممن كانوا في الطريق".

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مجلس المحافظين تطرق أيضا إلى تقنين أراضي الدولة، بجانب مناقشة الاستثمارات في المحافظات والدراسة مع وزارة التخطيط بشأن المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها والتركيز على الجانب الجمالي للمحافظات.