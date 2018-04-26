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الوطن

تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 331 مليون جنيه لـ 23 سبتمبر

منذ 26 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 331 مليون جنيه لـ 23 سبتمبر

محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة المتهمين 8 متهمين بالاستيلاء على المال العام بقيمة 331 مليون جنيه من أموال مخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 23 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 6030 لسنة 2016 جنايات أكتوبر، أنه فى غضون الفترة من 2011 وحتى 2015، حصلت المتهمة الأولى "هدى" لنفسها وابنتها "دينا. ف"، ولكل من المتهمين "عواطف.أ" و"مجدى.أ" على كسب غير مشروع، وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى استولت على مبلغ 235 مليون جنيه من أموال جهة عملها، حيث وقعت "كطرف أول وثان" على أكثر من 500 شيكا قابلة للصرف من البنك المركزي.

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