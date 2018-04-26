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الوطن

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

منذ 8 دقيقة
كتب: الوطن
«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك»

72 ساعة وتحتفل «الوطن» بعيدها السابع، 6 سنوات من الإصدار فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة، اختارت فيه مؤسسة «الوطن» أن تنحاز للمهنة وللقارئ، وكان رد الجميل الفورى فى تلك المتابعة والتوزيع والتأثير التى خصّ بها القرّاء صحيفتهم، والتى جعلت الصحيفة تحتفل بإنجازها الجديد «10 ملايين متابع» عبر «الفيس بوك» خلال 6 سنوات.

الاحتفال ليس بالرقم، سبقت إليه صحف ومواقع أخرى أقدم من «الوطن» فى العمر، فما حققه الآخرون فى سنوات، حققه موقع «الوطن» فى 6 فقط.. والسعى فى تحقيق المزيد مستمر بفضل القراء، فهم «ناسه» الحقيقيون الذين تصدّروا شعاره: «الوطن قوته فى ناسه».

الأمر ليس بمعضلة، تركيبة سهلة على مَن يتقنها، تبدأ بصدق الخبر وأمانة النقل وموضوعية المعالجة وحياد الموقف، وتنتهى بكتيبة تعيد صياغة وتقديم كل هذا لمتصفح «السوشيال ميديا»، وهو قارئ ذو طبيعة خاصة، وصلت إليه «الوطن» بتركيبتها المهنية، وكانت النتيجة ملايين المتابعات والإعجابات والمشاركات للصفحة التى خطت خطواتها فى المليون الحادى عشر.

لا تقف «الوطن» لتحتفل، فقط تستمر فى عملها، لتطوير محتوى سيظهر خلال الفترة المقبلة، عبر النسخة المطبوعة، ومن خلال المنصة الإلكترونية، تطوير سيلمسه القارئ للجريدة والموقع، ما سيُسهم فى زيادة أعداد المتابعين وثقتهم.

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