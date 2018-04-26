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الوطن

جيمس ماتيس: واشنطن لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني

منذ 21 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
جيمس ماتيس: واشنطن لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني

ماتيس

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، اليوم، أنه لم يتم التوصل بعد، إلى قرار، بشأن ما إذا كانت واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن يعلن "ترامب"، في 12 مايو، قراره، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى معترفة بالصفقة التاريخية التي أُبرمت عام 2015، في وقت يعمل دبلوماسيون أميركيين وأوروبيين على اتفاق مكمل للتعامل مع النقاط التي تشكل مصدر قلق بالنسبة للرئيس الأميركي.

وقال ماتيس: "بإمكاني أن أؤكد لكم أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأضاف، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن "المناقشات جارية في أوساط موظفي الأمن القومي والأشخاص المكلفين منا بتوفير النصائح للرئيس".

ورغم قناعته بأن الاتفاق يتضمن عيوبا، إلا أن ماتيس، أعلن، في وقت سابق، بأنه يدعم بقاء الولايات المتحدة فيه، حيث قال للنواب، في أكتوبر الماضي، إن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

لكنه لم يعرب، اليوم، عن دعمه لهذا الأمر مجدد. وقال: "هناك بكل وضوح نقاط في الاتفاق النووي (...) يمكن تحسينها. نعمل مع حلفائنا الأوروبيين على هذه الأمور حاليا، وأكرر أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إن كان بإمكاننا إصلاحه بشكل كاف للبقاء فيه أو إن كان الرئيس سيقرر الانسحاب منه".

وكان ترامب دعا إلى إلغاء الاتفاق، الذي وصفه بأنه "الأسوأ" في التاريخ.

وقال، الثلاثاء،: "هذا اتفاق أُسُسَهُ فاسدة. إنه سيء، بُنيته سيئة".

وأضاف "سنرى ماذا سيحدث في 12 مايو".

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