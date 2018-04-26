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الوطن

الهند: يجب مواصلة المباحثات مع روسيا بشأن صفقة "إس-400"

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
الهند: يجب مواصلة المباحثات مع روسيا بشأن صفقة "إس-400"

منظومة صواريخ

أعلن قائد القوات الجوية الهندية، المارشال بيرندير سينج دانوا، أنه يتوجب على البلاد مواصلة المباحثات بشأن شراء منظومة "إس-400" من روسيا، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال المارشال، في ندوة حول دور القوات الجوية والدفاعات الجوية في تغيير المجال الأمني العالمي: "فيما يتعلق بمنظومة "إس-400"، الحكومة هي من تتخذ القرارات بهذا الشأن، لكن أعتقد أنه على الهند مواصلة المحادثات بهذا الصدد، وعلى هيئة التفاوض التوصل إلى حل بشأن السعر… بعد هذا فقط يمكن توقيع الصفقة".

وصرح نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، في 13 أبريل الجاري، أن روسيا تعول على توقيع عقد توريد صواريخ "إس-400" (تريومف) مع الهند خلال الربع الثاني من هذا العام.

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