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الوطن

الحبس 10 سنوات لـ10 من "الإرهابية" في التحريض على العنف بالإسكندرية

اليوم PM 09:26
كتب: محمد الرملي
الحبس 10 سنوات لـ10 من "الإرهابية" في التحريض على العنف بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، بالسجن 10 سنوات على 10 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 36016 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عقب اتهامهم بـ"التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة" بدائرة قسم الدخيلة.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بتحريض 10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم الدخيلة، وبضبطهم والعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قراراها المتقدم. 

صدر القرار، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود، وأمانة سر محمد عثمان وإيهاب النادي.

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