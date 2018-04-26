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الوطن

الحبس 6 سنوات لـ11 إخوانيا في التحريض ضد مؤسسات الدولة بالإسكندرية

اليوم PM 09:47
كتب: محمد الرملي
الحبس 6 سنوات لـ11 إخوانيا في التحريض ضد مؤسسات الدولة بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، بحبس 11 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية 6 سنوات، في القضية رقم 9159 لسنة 2015، لإدانتهم بـ"التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم الرمل أول".

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بالاتهامات المشاء إليها آنفا، وبضبطهم وعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قراراها المتقدم.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود، وأمانة سر محمد عثمان وإيهاب النادي.

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