"الجنايات": الإعدام لشقيقين بالإسكندرية في اتهامهما بالقتل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقًا على المتهمين "ع. م. ع"، وشقيقه "ح"، وذلك لقتلهم المجنى عليه "أ. ال. ع".

وتعود أحداث القضية رقم 27656 لسنة 2013 جنايات المنتزه أول، عندما تلقي مدير الأمن إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بقتل المتهمين للمجنى عليه، مع سبق الإصرار والترصد، إثر مشادة كلامية بين شقيق الأخير والمتهم الأول، فأعد و"الثاني" أسلحة نارية أطلقوا منها النار عليه فأردوه قتيلا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف وخالد محمد صقر، وأمين سر محمود مصطفى ومحمد أحمد متولي.