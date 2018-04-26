تسجيل الدخول

الوطن

"الجنايات": الإعدام لشقيقين بالإسكندرية في اتهامهما بالقتل

اليوم PM 09:55
كتب: محمد الرملي
"الجنايات": الإعدام لشقيقين بالإسكندرية في اتهامهما بالقتل

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقًا على المتهمين "ع. م. ع"، وشقيقه "ح"، وذلك لقتلهم المجنى عليه "أ. ال. ع".

وتعود أحداث القضية رقم 27656 لسنة 2013 جنايات المنتزه أول، عندما تلقي مدير الأمن إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بقتل المتهمين للمجنى عليه، مع سبق الإصرار والترصد، إثر مشادة كلامية بين شقيق الأخير والمتهم الأول، فأعد و"الثاني" أسلحة نارية أطلقوا منها النار عليه فأردوه قتيلا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف وخالد محمد صقر، وأمين سر محمود مصطفى ومحمد أحمد متولي.

أخبار متعلقة

"جنايات الإسكندرية" تحيل أوراق شاب ليبي إلى المفتي بتهمة القتل

"جنايات الإسكندرية" تحيل أوراق شاب ليبي إلى المفتي بتهمة القتل
"جنايات الإسكندرية" تحيل أوراق عاطلين إلى المفتي لاتهامهما بقتل طفل

"جنايات الإسكندرية" تحيل أوراق عاطلين إلى المفتي لاتهامهما بقتل طفل
"جنايات الإسكندرية" تُصدق على إعدام أب واثنين من أبنائه لقتل شقيقهم

"جنايات الإسكندرية" تُصدق على إعدام أب واثنين من أبنائه لقتل شقيقهم
العزل من الوظيفة والسجن المؤبد لقاضي جنايات بتهمة الرشوة في الإسكندرية

العزل من الوظيفة والسجن المؤبد لقاضي جنايات بتهمة الرشوة في الإسكندرية

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

بالفيديو| "إيرباص" الأمريكية تستعد لإطلاق طائرة ركاب كهربائية

بالفيديو| "إيرباص" الأمريكية تستعد لإطلاق طائرة ركاب كهربائية

السجيني: الدولة لم تتصد لحيتان الأراضي.. وتامر أمين: "ليا منهم أصدقاء"

السجيني: الدولة لم تتصد لحيتان الأراضي.. وتامر أمين: "ليا منهم أصدقاء"

صلاح عبد الله عن لقاء القمة: "ده مش ماتش.. دي خناقة سخيفة"

صلاح عبد الله عن لقاء القمة: "ده مش ماتش.. دي خناقة سخيفة"

بالفيديو| إسرائيل غرقانة "في شبر ميه".. واختفاء 10 أشخاص بسبب السيول

بالفيديو| إسرائيل غرقانة "في شبر ميه".. واختفاء 10 أشخاص بسبب السيول

بالصور| مؤتمر بـ"طب الزقازيق" يحذر من استعمال المسكنات بأنواعها لمرضى الكلى

اختيارات الوطن

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

الأكثر قراءة

عاجل