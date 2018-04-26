بالفيديو| إسرائيل غرقانة "في شبر ميه".. واختفاء 10 أشخاص بسبب السيول

أعرب الإسرائيليون عن استيائهم من تكرار الفيضانات في الشوارع، التي تدل على تقاعس الحكومة في مواجهة الظروف الجوية القاسية.

فيما قالت الشرطة وخدمات الطوارئ الإسرائيلية إن عشرة شباب على الأقل فقدوا بعد أن جرفتهم سيول في صحراء النقب جنوب إسرائيل، اليوم، فيما تسببت الواقعة في إصابة 7 آخرين وهم في حالة حرجة.

وتبحث طائرات هليكوبتر عسكرية وقوات أمن عن المفقودين على مجرى نهر يمر عبر وادي الصدع في الطرف الجنوبي للبحر الميت بعدما فاجأت سيول الشبان وهم في رحلة في المنطقة التي عادة ما تكون قاحلة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السيول جرفت الكثير من المشاركين في الرحلة وعددهم الإجمالي 25 شخصًا.

وقال مسئول في خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف إن سبعة على الأقل تم تحديد موقعهم لكنهم في حالة حرجة فيما يبقى الآخرون في عداد المفقودين.

وشهدت إسرائيل هطولا غزيرا للأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعادة ما تنقل مجاري الأنهار الجافة أغلب الوقت مياه السيول من الغرب إلى الشرق للبحر الميت ومنطقة وادي الصدع التي تمتد جنوبا في صحراء النقب.

فيما كتب الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة التي تتباهى بقوة إسرائيل العسكرية وحداثة صناعتها "تنهار" جراء ساعة من الأمطار الغزيرة، ومن يدفع الثمن هم المواطنون الذين يعانون من الاختناقات المرورية بعد هذه الأمطار التي تغرق الشوارع وتسدها.