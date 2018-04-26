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الوطن

إيهاب غطاطي ساخرا: "عندنا 500 ألف نقابة للفلاحين.. مش بيحلو أي مشكلة"

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود البدوي
إيهاب غطاطي ساخرا: "عندنا 500 ألف نقابة للفلاحين.. مش بيحلو أي مشكلة"

إيهاب غطاطي

قال إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، إنه يوجد في مصر 22 مليون مزارع، في حين يوجد 500 ألف نقابة للفلاحين، موضحا أن هذه النقابات ليست ذي جدوى، "ولا تصلح له، لأنه ليس صاحب مهنة".

وأضاف غطاطي، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد جهة محددة منوطة برعاية المزارعين، بالرغم من أن الفلاح يواجه معاناة كبيرة، مثل عدم توافر الأسمدة وارتفاع أسعار الوقود وزيادة الأجور.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود خريطة زراعية لمصر، واستراتيجية للزراعة، لأنها عصب الاقتصاد المصري والأمن القومي للبلد.

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