متحدث "الوزراء": ملف الأمطار والسيول كان أولوية باجتماع مجلس المحافظين

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف السيول والأمطار التي ضربت عددا من المحافظات، كانت على رأس مناقشات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء، استعرض كذلك تعطل محولات الطاقة الخاصة بماكينات صرف المياه بالقاهرة الجديدة، والتي أدت لتكدس المياه بكميات كبيرة في الشوارع ما أدى لصعوبة سحبها.

وأشار إلى أن "إسماعيل" استعرض طرق صرف الأمطار بالمحافظات، وما إذا كانت تعمل بكفاءة أم لا، وكذلك كيفية تعريف المواطنين بالطرق البديلة للتي تشكَّلت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والسيول فيها وأدت لإغلاقها، ووجه المحافظين بعدم تكرار ما حدث مع مثل هذه الكوارث مستقبلا.