تسجيل الدخول

الوطن

متحدث "الوزراء": ملف الأمطار والسيول كان أولوية باجتماع مجلس المحافظين

منذ 44 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
متحدث "الوزراء": ملف الأمطار والسيول كان أولوية باجتماع مجلس المحافظين

أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف السيول والأمطار التي ضربت عددا من المحافظات، كانت على رأس مناقشات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء، استعرض كذلك تعطل محولات الطاقة الخاصة بماكينات صرف المياه بالقاهرة الجديدة، والتي أدت لتكدس المياه بكميات كبيرة في الشوارع ما أدى لصعوبة سحبها.

وأشار إلى أن "إسماعيل" استعرض طرق صرف الأمطار بالمحافظات، وما إذا كانت تعمل بكفاءة أم لا، وكذلك كيفية تعريف المواطنين بالطرق البديلة للتي تشكَّلت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والسيول فيها وأدت لإغلاقها، ووجه المحافظين بعدم تكرار ما حدث مع مثل هذه الكوارث مستقبلا.

أخبار متعلقة

أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد

أشرف سلطان: العملية الانتخابية منتظمة في أنحاء البلاد
السفير أشرف سلطان: الرقابة الشعبية عليها دور فى مواجهة الغش والاسعار

السفير أشرف سلطان: الرقابة الشعبية عليها دور فى مواجهة الغش والاسعار
السفير أشرف سلطان: التغيير الوزارى تحت الفحص والدراسة حتى الآن

السفير أشرف سلطان: التغيير الوزارى تحت الفحص والدراسة حتى الآن
عاجل| أشرف سلطان متحدثا باسم مجلس الوزراء

عاجل| أشرف سلطان متحدثا باسم مجلس الوزراء

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

11 سيارة إطفاء لإخماد حريق مخزن أدوات صحية بالدقهلية

11 سيارة إطفاء لإخماد حريق مخزن أدوات صحية بالدقهلية

رجل يعترف بالاعتداء جنسيا على حصان

رجل يعترف بالاعتداء جنسيا على حصان

القبض على مدرب التقط صورا وفيديوهات بكاميرا تجسس داخل حمَّام مكان عمله

القبض على مدرب التقط صورا وفيديوهات بكاميرا تجسس داخل حمَّام مكان عمله

بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

رغم فوزه.. "كوميكسات التحفيل" على الزمالك عرض مستمر

اختيارات الوطن

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

الأكثر قراءة

عاجل