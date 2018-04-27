أسامة كمال: "مصريين دفعوا لسماسرة 6000 دولار لأجل العمل في لبنان"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مجموعة من المصريين تعرضوا لعمليات نصب في لبنان، من قبل سماسرة، باعوا للمصريين وهم العمل في بيروت، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم وصلت إلى 6000 دولار.

وأضاف كمال، أثناء عرض المشكلة عبر برنامجه "مساء dmc"، اليوم: "المشكلة إن الناس دي بتاخد مبالغ مالية تصل لـ6000 دولار علشان يسفروهم يشتغلوا هناك وبيكونوا متفقين إنهم هيسافروا على عمل، ولكن أول ما يوصل المصري إلى لبنان لا بيلاقي شغل ولا حاجة، وكمان بيتم مطالبته بمبالغ إضافية لعمل إجازة العمل والإقامة".

وتابع: "طبعا لا عمل ولا إجازة عمل ولا إقامة، ووصلت شكاوى من العشرات والمئات، وبتوصل حاليًا لسفارتنا في لبنان من المصريين اللي تعرضوا لعمليات النصب دي، واللي صرفوا اللي قدامهم واللي وراهم على أمل يشتغلوا برا".