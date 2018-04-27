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الوطن

مركز الداخلة يعلن أسماء المستحقين للوحدات السكنية بقرية القصر

اليوم AM 12:21
كتب: شرف غريب
مركز الداخلة يعلن أسماء المستحقين للوحدات السكنية بقرية القصر

مركز الداخلة يعلن أسماء المستحقين للوحدات السكنية بقرية القصر الاسلامية

أعلن كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الواي الجديد، اليوم، أسماء المستحقين للوحدات السكنية شاغلي منازل قرية القصر الإسلامية، مع فتح باب التظلمات لمدة أسبوع واحد.

وقال كمال إبراهيم، في تصريحات صحفية، الخميس: "جرى عقد لقاء بمقر الوحدة المحلية لقرى القصر، مع المواطنين شاغلى المنازل بقرية القصر الإسلامية، وجري إعلان المستحقين منهم للوحدات السكنية بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لهذا الموضوع".

وأضاف كمال: "سيجري فتح باب التظلمات لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29/4/2018، ودراسة التظلمات من خلال اللجنة المشكلة من المركز والقرية، وبعدها يتم تسليم الوحدات السكنية للمستحقين".

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