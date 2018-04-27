الجندي: سنُحاسب المقصرين في "أزمة الأمطار".. ومعترفون بجسامة ما حدث

علق اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، على تراكم المياه في الشوارع بسبب الأمطار والسيول التي تعرضت لها بعض المناطق أمس وأول أمس، وخاصة منطقة القاهرة الجديدة، موضحًا أنه لم يحدث تجمع للمياه على مستوى جميع المحافظات، باستثناء التجمع الخامس فقط.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن هناك لجانا وخبراء من كليات الهندسة للتحقيق في الأمر، وبحث أسباب الأعطال في محطات الرفع.

وتابع: "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية، وسيتم محاسبة المقصر، ونحن جميعا معترفين بجسامة ما حدث نتيجة سقوط الأمطار ومعاناة المواطنين".