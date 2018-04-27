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الوطن

حملة لتهذيب الأشجار بمدينة موط بسبب "أبو قردان"

اليوم AM 12:20
كتب: شرف غريب
حملة لتهذيب الأشجار بمدينة موط بسبب "أبو قردان"

حملة موسعة لتقليم وتهذيب الاشجار بمدينة موط بالوادي الجديد

شنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم، حملة موسعة من البيئة والجهات المعنية، لإعادة تقليم الأشجار بحى الإسعاف استجابة لشكاوى المواطنين من مشاكل استيطان طائر "أبو قردان"، وانبعاث روائح كريهة وانتشار أمراض بسبب تواجده.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحة المحلية لمركز الداخلة، إن تلك الحلول تجري باتفاق مسبق مع الأهالى فى المنطقة المستهدفة، خلال الاجتماع الذى جرى، أول أمس، مع عدد منهم، وأنه إذا جرى القضاء على مكان المبيت والأعشاش سيجري مكافحته بطرق بديلة أخرى.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أنه جري تقليم الأشجار وليس قطعها بالكامل، وإعادة تشكيلها بأشكال تناسب المدينة بعد السيطرة على المشكلة.

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