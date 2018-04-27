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الوطن

عزل 61 كيلو وصلات كهربائية هوائية بالوادي الجديد

اليوم AM 12:37
كتب: شرف غريب
عزل 61 كيلو وصلات كهربائية هوائية بالوادي الجديد

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

أعلنت هندسة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، الانتهاء من عزل 61 كم وصلات كهرباء هوائية، بتكلفة إجمالية 715 ألف جنيه.

وقال المهندس مازن رضوان، مديرعام التشغيل والصيانة بهندسة كهرباء الوادي الجديد، إن عملية العزل تهدف لتأمين خطوط الكابلات وعدم التسبب في حدوث أي ماس كهربي، بسبب تيارات الهواء الكهربية، ما يتسبب في حدوث حرائق بالأعمدة الهوائية القريبة من المزارع.

وأضاف مازن أنه جرى الانتهاء من تركيب 50 عامود نقل تيار جهد منخفض ببعض القرى والمراكز، لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق البعيدة والنائية خلال الفترة الحالية.

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