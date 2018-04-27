نشر 3 رادارات لمتابعة السرعات القانونية بطرق الوادي الجديد

قال العقيد عادل فوزي، مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، الخميس، إنه جرى نشر 3 رادارات في مناطق الخارجة والداخلة والفرافرة، لمتابعة الالتزام بالسرعات القانونية من جانب قائدي المركبات.

وأضاف عادل، في تصريحات صحفية، أن استخدام وتشغيل هذه الرادارات علي الطرق السريعة الواصلة بين المراكز وبعضها وعلى طريق "الخارجة - أسيوط"، وطريق "الداخلة - الفرافرة"، إضافة إلى تشغيلها في الطرق الداخلية في مواعيد مختلفة لضبط قائدي المركبات غير الملتزمين بالسرعات القانونية، خاصة داخل المدن حفاظًا على سلامة وأراوح المواطنين.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد أن الإدارة بدأت الفترة الحالية نشر أكمنة ثابتة ومتحركة في جميع ميادين المحافظة، لضبط الإيقاع المروري والأمني وحركة المركبات بالمحافظة.