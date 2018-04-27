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الوطن

"الباز" عن "معاكسة" أيمن نور لعاملات الشرق: "عامل جامعة عربية للتحرش"

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"الباز" عن "معاكسة" أيمن نور لعاملات الشرق: "عامل جامعة عربية للتحرش"

أيمن نور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن هناك اتهامات موجهه لأيمن نور أنه يتحرش بالعاملات بقناة الشرق.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن نور مارس واقعة تحرش بسكرتيرته السورية، ومنعها من أن تتقدم بشكوى للسلطات التركية، وهددها بفضح أمرها.

وأشار الباز إلى أن هناك واقعة أخرى تتمثل في التحرش بعراقية تعمل بنفس القناة، وتقدمت بشكوى للسلطات التركية، لكنه دفع لها 10 آلاف ليرة وتنازلت عن القضية.

وتابع الباز أن الواقعة الثالثة كانت واقعة تحرش بمصري تعمل بنفس القناة وهددها أيضًا بفضح أمرها وترحيلها إلى مصر إذا قامت بتقديم شكوى، مضيفًا: "أيمن نور عامل جامعة عربية للتحرش".

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