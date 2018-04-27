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الوطن

باسم مرسي: "مقولناش للاعيبة الجديدة إننا مابنكسبش الأهلي من 10 سنين"

اليوم AM 03:21
كتب: شريف سليمان
باسم مرسي: "مقولناش للاعيبة الجديدة إننا مابنكسبش الأهلي من 10 سنين"

باسم مرسي

أعرب باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعدما فاز فريقه على غريمه التقليدي، النادي الأهلي بهدفين لهدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام. 

وقال مرسي، خلال تصريحات لفضائية "on sport": "اللاعيبة كانت رجالة، وكنا ناويين على الفوز في المعسكر، إحنا نادي كبير قوي". 

وأضاف: "ماتشات الأهلي والزمالك مفيهاش توقعات، وببارك للأهلي على بطولة الدوري، لكن إحنا أثبتنا إننا رجالة". 

وتابع: "أنا شايف إن الماتش بـ3 بونط عادي، وشرف لي إني بلعب في الزمالك، لإن التيشرت كبير ولبسوه لاعبين عظماء زي ميدو وحسن شحاتة وحازم إمام". 

وأردف: "مقولناش للاعيبة الجديدة إننا مابنكسبش الأهلي من 10 سنين، ولما إتكلمنا متكلمناش غير على المكسب".

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