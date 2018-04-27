القرموطي يصرخ على الهواء بسبب "صلاح": "هنخليه يلعب درجة تانية"

انتقد الإعلامي جابر القرموطي، ما أُثير حول تبرع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحي بمحافظة الغربية.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "إحنا إعلام وحش، ومدمرين لأي موهبة، ولو الكلام ده مخلصش، وعهد الله اللاعب هيجي يلعب درجة تانية".

وصرخ القرموطي على الهواء، قائلًا: "الراجل ده منحة من عند ربنا، ذوق وأخلاق وأدب وابن ناس ومتربي، ولازم نحافظ عليه، فمينفعش نأثر عليه بشوية أخبار متفبركة، حاجة تكسف".

وتابع: "الحكومة برضه، لازم بالراحة على الراجل، مش كل مسؤول عاوز يروج لوزارته يروح لصلاح، مش صاحب كشك هو، خفوا بقى على الراجل".