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الوطن

رئيس مهرجان شرم الشيخ يلتقي سفير تونس بمصر

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
رئيس مهرجان شرم الشيخ يلتقي سفير تونس بمصر

مازن الغرباوي

التقى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بسفير دولة تونس بمصر نجيب المنيف، وتكريمة من قبل إدارة المهرجان على مجهوداته في نجاح الدورة الثالثة، كما ناقش الغرباوي معه عدد من الاتفاقيات للدورة المقبلة المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل.

وأعرب رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن سعادته بهذا اللقاء، وقال في بيان: "هذا ما سيكلل بروتوكولات الشراكة التي تم توقيعها بين إدارة المهرجان والأطراف التونسية حيث تم توقيع بروتوكول شراكة وتعاون مع مسرح الحمرا بقيادة المخرجة سيرين عز الدين جنون ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وكذلك بروتوكول الشراكة مع مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته التاسعة عشر تحت إدارة الدكتور حاتم دربال بالجمهورية التونسية الشقيقة".

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