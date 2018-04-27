"أمن الفيوم": ضبط 1851 مخالفة مرورية وتنفيذ 1051 حكما قضائيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 5 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و1851 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1051 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 10 قضايا في مجال الآداب العامة، وقضية إتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و8 قضايا معاكسات، وقضية تحريض على الفسق، ومقهى بدون ترخيص في مجال قضايا الآداب، و16 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 137 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و133 قضية متنوعة في مجال الأسواق، وتنفيذ 770 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.