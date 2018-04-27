انخفاض معدلات توريد القمح بالدقهلية بمعدل 2000 طن بسبب الأمطار

انخفضت معدلات توريد القمح في محافظة الدقهلية، قليلا، خلال اليومين الماضيين نتيجة هطول الأمطار والتي أرغمت الصوامع والشون على التوقف عن الاستلام في أثناء نزول الأمطار حتى تجف الشكائر والأجولة.

وقال مصدر مسؤول عن استلام القمح، إن معدلات التوريد كانت في حدود 10 آلاف طن يوميا خلال الفترة الماضية انخفضت بفعل الأمطار إلى نحو 8 آلاف طن فقط في اليوم.

وأضاف المصدر، أننا نوقف التوريد لفترة بعد نزول الأمطار حتى تتعرض السيارات المحملة بالقمح للشمس وتجف وهذا لا يحتاج وقت طويل، وتسير الأمور بشكل طبيعي.

وشكلت مديرية التموين بالدقهلية لجنة لمتابعة توريد القمح بقيادة إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، وشريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وعماد حمدي، رئيس الرقابة التموينية، وذلك من خلال لجان منتشرة في كافة إدارات المحافظة، وذلك من أجل تذليل أن عقبات والقضاء على أي زحام أمام الشون.

وبلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع والشون منذ بداية الموسم 90 ألف و252 طن، وتسلمت أمس الخميس فقط 7 آلاف و929 طن.

وارتفع رصيد صوامع بني عبيد إلى 14939 طنا، وصوامع شربين 16102 طن، وميت غمر 15720 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته الصوامع هذا الموسم 46 ألف 791 طن.

وتسلمت شون البنك الزراعي المصري 18177 طنا، وشون مطاحن شرق الدلتا 25282 طنا.