"التجمع" يناقش تنظيم سلسلة من الندوات حول قانون المحليات.. غدا

يعقد المكتب السياسي بحزب التجمع، غدا، اجتماعا مغلقا بمقر الحزب الرئيسي، لمناقشة عدد من القضايا على الساحتين الداخلية والخارجية.

ويبحث قيادات الحزب تنظيم سلسلة من الندوات، بالاشتراك مع اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي للحزب، حول قانون الإدارة المحلية وتجهيز الشباب لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن ملف المحليات له أولوية كبيرة، لاسيما وأن الفساد المنتشر في المحافظات لن يتم القضاء عليه إلا من خلال رقابة شعبية وطنية محلية منتخبة.

وتابعمغاوري: "مصر في حاجة لسرعة إقرار قانون يراعي اللامركزية، ويكون به أدوات محاسبة ورقابة عملية وحاسمة".