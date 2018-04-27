وزير البيئة يتفقد أعمال نقل مخلفات جبل أبو خريطة بـ"شبين الكوم"

زار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم، مقلب قمامة أبو خريطة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمتابعة نقله إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

وشدد وزير البيئة، على سرعة الانتهاء من نقل المقلب قبل 15 يونيو ورفع التراكمات التاريخية بالمقلب والتي تصل إلى 216 ألف طن، وتوريد وتركيب محطة فرز وسيطة لإنتاج الوقود البديل وتوفيره لمصانع الأسمنت وتحويل المخلفات العضوية إلى مصنع منوف لتدوير المخلفات، بينما يتم التخلص من المرفوضات بالمدفن الصحي على طريق كفر داود، الخطاطبة بمركز السادات، وذلك بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه.

وأكد فهمي، أن العائد البيئي المحقق من تطوير المقلب وتحويله إلى محطة فرز وسيطة بعد رفع التراكمات كبير، حيث ستساهم إزالة المقلب في الحد من تلوث المياه الجوفية والسطحية بمياه الرشيح الناتج عن تحلل المخلفات والحد من الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن الاشتعالات بالمقلب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض ورفع المستوى الصحي، وتقليل حجم المرفوضات التي يتم التخلص منها بالمدفن الصحي والاستفادة القصوى من المخلفات المتولدة من مدينة شبين الكوم.

وأضاف وزير البيئة، أن خطة تطوير موقع المقلب العمومي بمدينة شبين الكوم (مقلب أبو خريطة) تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة البيئة للقضاء على المقالب العشوائية بمحافظات الجمهورية، وتركز مرحلتها الأولى على البدء بالمقالب الأكثر خطورة على البيئة وصحة المواطنين وتشمل مواقع بالقاهرة الكبرى والغربية والدقهلية تليها باقي المحافظات.