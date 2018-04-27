قوافل لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات بحلايب وشلاتين

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق قوافل توعوية وثقافية تحت عنوان "بالفن هنقدر نغير" في المحافظات والمناطق الحدودية حيث وصلت إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بعدما تم إطلاق القوافل في محافظات الوجه القبلي خلال الأيام الماضية للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، بالتعاون مع الهيئة العامة لوزارة الثقافة وتستهدف الأطفال في المرحلة الابتدائية باعتبارها من أهم المراحل لترسيخ أسس الوقاية تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتستهدف القوافل، توعية الأطفال في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية ورفع الوعي حول أضرار التدخين وتعاطي المخدرات خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة وتعليم الطفل كيفية سؤال من يثق فيه قبل الإقدام على أي شيء حتى يكون لديه القدرة على التفكير واتخاذ القرار الصحيح تحت شعار "أنا أقوى.. أنا أفكر.. أنا آخد قرار".

وتضمنت القوافل عروض فنية بالرسومات ومسارح العرائس والتنورة واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال في المدراس ومراكز الشباب ولاقت هذه العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال بالمدارس ومراكز الشباب وتفاعل معها الأطفال ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات.. وعايزين نبقى زي محمد صلاح وماتسبهاش تغلبك".