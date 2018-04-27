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الوطن

بالصور| مدير أمن كفر الشيخ يكرم الضباط والأفراد المتميزين

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| مدير أمن كفر الشيخ يكرم الضباط والأفراد المتميزين

تكريم عددا من رجال الشرطة المتميزين في كفر الشيخ

كرم اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، عددا من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين، والمجندين، المتميزين، وذلك لتفانيهم في العمل خلال الفترة الماضية بحضور اللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي.

أكد مدير أمن كفر الشيخ، خلاله تكريمه لرجال الشرطة، أن التفاني والإخلاص في العمل هما السبيل الوحيد لعودة الأمن، وإحساس المواطن بالتواجد الشرطي مشددا على أن ذلك لا يؤثر على حسن معاملة المواطنين.

وأضاف صالح أنه سيتم تحفيز وتكريم الضباط والأفراد المتميزين بصفة مستمرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وكذلك معاقبة من يقصر في أداء واجباته عملًا بمبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوز في نطاق من الشرعية والقانون، لافتًا إلى أنه دائمًا هناك سياسة الثواب والعقاب، من يجتهد يثاب على ما قام به، ومن يخالف أو يتجاوز لمن نتهاون.

يأتي التكريم ضمن سياسة وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفر الشيخ، للإشادة بالمتميزين في أداء عملهم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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