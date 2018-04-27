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الوطن

مي عز الدين تجسد دور "هالة" في "رسايل"

منذ 11 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مي عز الدين تجسد دور "هالة" في "رسايل"

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة من كواليس مسلسل "رسايل"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة بالحجاب، وعلقت عليه قائلة، "هالة" انتظرونا في رمضان المقبل.

وتقدم مي، دور موظفة في قسم تسويق بإحدى الشركات تدعى "هالة بديع"، ومتزوجة من خبير جيولوجي يلعب دوره الفنان خالد سليم، ولديهما ابن يدعى "أحمد" لم يتجاوز عامه السابع بعد.

ويشارك في بطولة "رسايل" عبدالرحمن أبوزهرة، مها أحمد، رزان مغربي، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.

 

 

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